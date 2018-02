Jana Kask on kallimast lahus?

Jana Kask kirjutab oma postituses: «Mõnikord, kui teid pannakse näoga musta lombi sisse, tuleb öelda: aitäh kogemuse eest ning aitäh selle eest, et see ei olnud terve järv ning SUUR aitäh, et te mind nii tugevaks tegite. Show must go on, My Skizo? Show will go on, kuna MY SKIZO olen mina ise.»



Postitusele vastab Jana bändis trumme mängiv elukaaslane Arvi Aigro: «Jana, sina ei ole MAI SKIZO.»



Elukaaslase kommentaarile annab Jana vastuseks: «Arvi, ma võin olla kurk aga suurim osa lugusid, mis millegi või kellegi pärast pidurdama jäid, ei ole siiamaani välja lastud. Usu mind, Lady Gaga ei muretsenud oma nime pärast. Ta lihtsalt teeb seda, mida tema hing ütleb. Musi - musi, endine kallikene. Sa oled «stereotüüpides» kinni. Juhul, kui Sa saad sealt välja, mul on hea meel. Palju edu!. :) My Skizo elab ja jääb elama lugudes, mida ma kirjutasin ning mida kirjutan veel. Hallelujah of a New f#cking Age.»