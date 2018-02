Kuulsused, kes end minevikus vigastasid

See nimekiri ongi maailmakuulsatest staaridest, kelle on ühel või teisel ajahetkel tekkinud vajadus end lõikuda.

Kui Foxi käest küsiti, kas ta on end kunagi lõiganud, vastas ta: «Jah, aga ma ei tahaks sellest täpsemalt rääkida. Ma ei kutsuks end kunagi lõikajaks. Tüdrukut elavad kasvades läbi erinevaid faase, milles nad on masendunud või teevad erinevaid asju, olgu selleks siis söömishäire või end lõikumine.»

Deppil on mitmeid arme, mille ta endale ise noorena tekitas. «Minu keha on nagu päevik. See on umbes nagu midagi sarnast sellele, mida meremehed kunagi tegid, kus iga tätoveering tähendas midagi, erinev periood elus, kus sa teed endale märgi peale, vahet ei ole, kas sa teed seda endale noaga ise või teeb seda professionaalne tätoveeringukunstnik,» ütles näitleja.