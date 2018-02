Elton Johni koer hammustas väikest tüdrukut näost

Elton John ja tema abikaasa David Furnish viibisid intsidendi ajal Los Angelesis. Sel ajal osalesid nende kaks poega, Zachary ja Elijah Berkshire'is mängukohtingul Charlotte'i nimelise tüdrukuga. Ühel hetkel oli aga Charlotte Eltoni magavat spanjelit ehmatanud, mille järel paanikas koer tüdrukule kallale hüppas ja viimast näost hammustas.

See juhtum oli kaks aastat tagasi ning Charlotte'i ema, 39-aastane Mari Kieran arvab, et nüüd on õige aeg see sündmus taaskord päevavalgele tuua.

«See on Elton Johni ja David Furnishi loom, kes ründas väikest last, ja vähim mida ma lootsin on nendepoolne telefonikõne,» sõnas Mari. «Tal oli veri ja haavad näos. Sa võisid näha, kui traumeeritud ta sellest juhtumist oli, ja õudus tema näos. See oli kohutav. »

Elton Johni ja David Furnishi esindajad ütlevad, et pärast intsidenti tehti kolm katset, et Charlotte kätte saada, ning igal korral öeldi, et tüdrukuga on kõik korras.

Mari sooviks on vana teema taas meedias üles tõsta, et staarid talle avaliku surve tulemusena kompensatsiooni maksaksid. Kuigi kaks aastat tagasi oli kõik korras ja kaebuseid justkui ei olnud, siis tunneb tüdruku ema Mari, et kuna spanjel on ikka pere juures, siis ehk on võimalus väikest raha saada.