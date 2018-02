Genka filmist «Klassikokkutulek 2»: võte venis, kuna juhuslik mees hoidis WC-d kinni

Menufilmi «Klassikokkutulek 2. Pulmad ja matused» võtteplatsil oli liiga lõbus. Mehed, ei suutnud oma sõnul kuidagi tõsiseks jääda. Hauda kukkumise stseen on täpselt nagu Ago Andersoni oma elust maha viksitud.

Kord hoidis üks väga enesekindel mees kinni avalikku WC-d, kus pidi toimuva filmivõte. Keegi tiimist ei julgenud seda meest takistada, seletab Genka. Ago on nõus, et peasi, et mees oma häda sai aetud.