Marko Reikop: peaksin vist jah minema plastilisele operatsioonile

Marko Reikopi suurim hirm on vananemine. Marko ei kavatse kindlasti väärikalt vananeda ja tegelikult ei näe ta vananemises mingeid eeliseid. Anu Välba proovis viidata vanas eas rahunemisele, kuid Marko Reikop vastas selle peale kurvalt, et teletöötajatele aeg armu ei anna. Välimus on selles töös jube oluline.