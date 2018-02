Kellele helistab Aden Ray esimesena, kui võidab Eesti Laulu?

Aden Ray ehk Nikita Bogdanov osaleb võistlustules looga «Everybody's Dressed», mille autor ta ka ise on. Elu24 uuris muusiku käest järele, millest lugu tegelikult räägib. Tuleb välja, et artist usub, et kõik me kanname maske, eriti kui oleme erinevate inimeste seltskonnas. Kas ka Aden Ray ise? See selgub juba videos.