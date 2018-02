Kas Eesti Laulu kompude südamed on vallutatud?

Eesti Laul 2018 poolfinaalis looga «Laura (Walk with Me)» esinev Vajé on värvikas duo, kes juba paljudele võistluse fännidele võib-olla tuttav. Elu24 võttis noored kompud ette ja uuris natuke täpsemalt, kuidas bänd alguse sai ning kas noormeestel ka südamedaame on.