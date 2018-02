Endine Inglise kõrgliiga jalgpallur tegi koos naisega pornot

Jalgpalluri karjääri ajal paha poisi kuulsuse saanud tumedanahaline Jermaine Pennant on abielus aktimodelli ja seksvideode tähe Alice Goodwiniga. Kui 32-aastane Goodwin on juba mitu aastat enda kehaga raha teeninud, siis 35-aastase Pennanti jaoks oli see esmakordne kogemus.

Üks šokeeritud vaataja sõnas: «Ma teadsin, et see on tema (Pennanti) naine, aga ma ei oodanud, et tema ise ka videos osaleb. See tüüp mängis Premier League'is ja isegi Meistrite liiga finaalis. Ta ei ole seda sorti kutt, kes osaleb sellises seksi shows. See on tõeliselt šokeeriv, kui madalale ta on langenud, ja mida ta raha teenimiseks tegema peab. Ta pani teda korralikult. Kui ta oleks enda jalgpallurikarjääri ajal nii palju vaeva näinud, siis ta ei oleks praegu sellises olukorras.»