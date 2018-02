Ettevaatust! Leonardo DiCaprio südamedaam kaotas tasakaalu

Leonardot, kes on endale tüdruksõbraks leidanud endast kaks korda noorema Argentiina modelli, polnud väikese äparduse hetkel neiuga koos.

Samas ei ole siin ka midagi imestada, noored on alles hiljaaegu kokku läinud ning avalikkuse ees end väga koos ei näita. Küll aga on teada, et näiteks möödunud jõulud veetsid Leo ja Camila koos Colorados.