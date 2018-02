Vaata ja imesta! Estraaditäht Alla Pugatšova avalikustas, milline näeb ta välja ilma meigita

Alla Pugatšova on väärikas naine, kes juba ka väärikas vanuses. Nimelt on estraaditäht 69-aastane, ent näeb hiljutisel pildil uskumatult nooruslik välja. Kas on tegu ilukirurgide tööga või on naine avastanud igavese nooruse allika, seda naine pildi all ei kommenteeri.