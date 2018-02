Laulja Pirjo Jonase pesu purunes võtetel

Võrratu Pirjo Jonas kehastab sarjas «Litsid» Mariat. Pirjo on silmapaistev ooperilauljanna, kelle teiseks erialaks on inglise filoloogia. Väga sarnane on see teekond laulja mängitava tegelaskuju saatusega.

Ka Maria on intelligentne ja andekas neiu, kes on töötanud Inglismaal ning õppinud laulmist, kuni sõja algus on sundinud teda Eestisse tagasi tulema. Maria saabub, tulvil otsusekindlust - enam mitte ealeski armuda. Kuid Pirjo reedab meile, et Marial tekib sarjas siiski inglasest kallim.

Pirjo Jonas. Mart Sanderi sarja Litsid esilinastus Vene Kultuurikeskuses FOTO: Raul Mee

Pirjo koduteater on Vanemuine, kuid ka Rahvusooperis Estonia on publik teda näinud Mart Sanderi lavastustes «Silva» ja «Savoy Ball». Laulev näitleja tunnistas Elu24le, et tänu sarjale on temalgi tekkinud huvi vintage-stiilis riietussesemte vastu. Ajastutruu pesu aga on pisut delikaatsem teema.

Vaata videost, mis juhutus staaril sarjas vintage-pesu kandes.