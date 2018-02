Eesti oma Paris Hilton on tundmatuseni muutunud

Gerli Põldoja on imekaunis neiu ja disainer, kes armastab tegeleda heategevusega on moebrändi Gerli A. Chantelle looja ning jumaldab oma lemmikut pomeraniani tõugu Mishkat.

Ka oma viimasel Instagrami pildil poseerib naine koos oma lemmikuga. Siiski haarab pildil tähelepanu just Gerli ise, sest naisterahvas oleks justkui tundmatuseni muutunud. Kas on tegu pelgalt juhusega või on meie oma Paris Hiltonist saamas uus Eesti Barbie?