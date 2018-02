Maailma pikim suusamaraton on kummalise probleemi ees, liiga palju lund

Rootsi meteoroloogide teatel on Kesk-Rootsis maha sadanud üle ühe meetri lund ning selline lumekiht on kogu 90 kilomeetri pikkusel Vasaloppeti rajal, teatab The Local.

Vasaloppet 2017 FOTO: Vladimir Astapkovich/Scanpix

«Viimati oli nii palju lund 1988. aastal. Suusamaratoni seisukohalt on optimaalne lume paksus kuni 60 sentimeetrit, kuid osades paikades on kaks korda niipalju lund. Raja tegemine, joogipunktide püsti panemine ja parkimispaikade puhastamine on keeruline,» teatas Vasaloppeti korraldaja Tommy Höglund.

Vasaloppet 2017 FOTO: ULF PALM/AFP/Scanpix

Eelneval kolmel aastal sadas Rootsis talvisel ajal võrdlemisi vähe lund ja Vasaloppeti korraldajad pidid osasid rajalõike täitma kunstlumega.

2007. aastal rajati Mora lähedale Oxbergi kunstlumetehas, kust saadakse vajali lumi kui Vasaloppeti toimumise ajaks lund napib.

2007. aastal rajati Mora lähedale Oxbergi kunstlumetehas FOTO: Ulf Palm / TT/ULF PALM/Scanpix

Höglundi teatel peaks selle aasta 4. märtsil minema Vasaloppeti starti 97 411 suusatajat.

«Õige lumega rada on ohutum kui kunstlumega rada, mis kipub minema väga libedaks. Kui raja on läbinud umbes 5000 suustajata, on sellel tekkinud libeidaid ja ohtlikke lõike. Kõik sõltub sellest, milline on temperatuur ööl vastu võistulust ja võistluse alguses,» selgitas korraldaja.

Vasaloppet 2017 FOTO: imago sportfotodienst/imago/Xinhua/Scanpix

Höglundi arvates mõjutab ka Rootsi kliimat kliimasoojenemine ning tulevikus võib olla sooje ja lumeta talvi rohkem kui praegu.

Vasaloppet on maailma suurim suusamaraton, olles üks Worldloppeti suusamaratonidest.

Esimene Vasaloppet, mis sai oma nime Rootsi kuninga Gustav I Vasa kuulsal suuskadel põgenemise järgi 1521. aastal, leidis aset 19. märtsil 1922.

Gustav I Vasa FOTO: wikipedia.org

Gustav I Eriksson Vasa ehk Gustav Vasa (arvatavasti 12. mai 1496 Lindholmen – 29. september 1560 Stockholm) oli Rootsi kuningas 1523–1560.