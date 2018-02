Vaata, millises järjekorras tulevad esitlusele «Eesti Laul 2018» esimese poolfinaali laulud

1. Vajé, «Laura (Walk With Me)», hääletusnumber: 9007001

2. Iiris & Agoh, «Drop That Boogie», hääletusnumber: 9007002

9. Desiree, «On My Mind», hääletusnumber: 9007009

Hääletussüsteem on sarnane eelmisele aastale - telefonihääletuse ja žüriiliikmete häälte kokkuliitmisel pääsevad finaali edasi neli laulu. Seejärel aga nullitakse kõik tulemused ning viimane finaalipääseja selgub ainult rahvahääletuse tulemusel.

„Eelmisel aastal sisse viidud hääletussüsteemi muudatus sai väga sooja vastuvõtu nii televaatajate kui artistide poolt. Saated muutusid veelgi põnevamaks ja rahval on juba poolfinaalides ühe laulu osas sajaprotsendiline sõnaõigus,” kommenteerib tegevprodutsent Ermo Säks.

“Teises hääletusvoorus on kõigil kuuel laulul võrdne võimalus edasi pääseda ning määravaks muutub see, kui veenev ja meeldejääv esitus oli. Rahvahääletuse voorust pääseb aga edasi vaid üks, seega tasub hääl oma lemmikule anda kindlasti juba esimeses voorus, sest seal on finaalipääsemise šansid suuremad,” lisab Säks.