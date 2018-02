Kas Taani kuninganna Margrethe II abikaasa on surmahaige?

Taani kuningliku pere esindajate teatel on dementsust põdev prints Henrik jäänud väga nõrgaks, tal on haiguste tõttu tekkinud mitmeid komplikatsioone.

«Printsi kognitiivsed võimed on dementsuse tõttu aasta aastalt kahenud, see mõjutab nii ta arusaamist asjadest kui otsustusvõimet. Halb vaimne tervis mõjutab ka keha. Viimastel aastatel on ta olnud palju haige,» teatasid õukonna esindajad.