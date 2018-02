Galerii! Vaata, milline glamuurne seltskond käis sarja «Litsid» esitlusel

Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud Mart Sanderi lavastatud ajalooline teledraama «Litsid» räägib eestiaegsest 1940. aastate lõbumajast. Mart Sander ei salga, et 1930. ja 1940. aastad on tema meelisperiood ning seetõttu on ta täiesti teadlikult võtnud šnitti nii mõnestki sama ajastut kujutavast kultussarjast nagu «Downton Abbey» või «Hercule Poirot».

Vene kultuurikeskuses toimunud sarja «Litsid» esitlus toimus ajastutruult - stalinlikus võtmes. Vaata glamuurset galeriid siin.