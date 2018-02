Sõbrad hoos: Hannes Võrno ja Jüri Aarma hakkavad Tallinna TVs saateid juhtima

Hannes Võrno FOTO: Kersti Niglas

Pikka aega ekraanilt ära olnud Hannes Võrno hakkab Tallinna Televisiooni (TTV) otse-eetris juhtima talk-show'd teemadel, millest avalikult sageli kõnelda ei julgeta. «Mind võivad saatekülalistega eristada maailmavaated, hoiakud ja suhtumised, aga me ei asu mitte mingil juhul nii-öelda revolutsiooniredeli erinevatel pulkadel,» ütles Võrno ja taunis ühtlasi meedias valitsevat olukorda, kus sõna saavad ainult kindlaks kujunenud inimesed. «Soovin saates rääkida nendega, kellega saab asjadest ausalt vestelda, mitte nendega, kellega justkui "peab" rääkima.» Võrno liitumine TTV-ga on üks osa muudatustest, mis algasid ligi aasta tagasi, kui Revo Raudjärv telekanalit juhtima asus.

«Veel aasta tagasi ei olnud mul kerge leida tipptasemel saatejuhte, kes tahaksid tulla Tallinna Televisiooni saateid juhtima. Aga siis viis mind saatus kokku Hannes Võrnoga ja kohe esimesel kohtumisel sai selgeks, et meil on palju sarnaseid mõtteid ja ideid. Mul on hea meel, et kokkulepe Võrnoga on pannud jää murduma ja meie viimaste kuude otsingud saatejuhtide leidmiseks on hakanud vilja kandma,» märkis Raudjärv, kelle kinnitusel on TTV ekraanile peatselt oodata veel tuntud telenägusid.

«Hannes Võrno 33 minutit» läheb Solarise keskuses asuvast endisest «Ringvaate» stuudiost eetrisse igal teisipäeval algusega kell 21.30 – vahetult enne TTV populaarseimat saadet «Otse kümnesse.» Esmakordselt näevad vaatajad uut otsesaadet juba 13. märtsil.

Tallinna Televisioonis (TTV) läheb alates valentinipäevast eetrisse uus telesaade «Hästi, Eesti!», mis räägib Eestimaa väärtustest ja eestlaste väärikusest. Kui Lennart Meri on öelnud, et Eesti püsimine sõltub igaühest endast, siis saatesarja loojad soovivad legendaarse presidendi sõnumit laiendada – meist igaühest sõltub parem Eesti.

Jüri Aarma FOTO: Erlend Štaub

Saatemeeskond on veendunud, et Eestimaa head küljed vajavad kindlasti senisest laiemat kõlapinda. «Kui nägin sujuvat koostööd Artur Raidmetsa ja Jüri Arma vahel ning positiivsete sõnumite edastamise saateprojekti oma töölaual, oli kohe selge, et hästi õlitatud saatejuhtide tandem ja uus telesaade kuuluvad kokku,» ütles TTV juhatuse liige Revo Raudjärv. «Ilma skandaalita lugu on meedias raske müüa, aga usun kogu südamest, et head ja edukat saadet on võimalik teha ka positiivsele emotsioonile üles ehitades.»

«Hästi, Eesti!» saates räägivadki Eesti inimesed sellest, mis on nende elus ja üldisemas plaanis Eesti elus hästi, mis teeb rõõmu ja pakub lootust. Saate keskmesse tuuakse ka meie aja kangelane – inimene, kes on korda saatnud midagi tähelepanuväärset, omakasupüüdmatut ja kes väärib kogu eesti rahva sügavat kummardust.

«Positiivsete sõnumite kaudu meenutame rahvale, et inimesed ei alustaks oma päeva vinguviiuli häälestamisega, vaid saaksid aru, kui turvalises ja õnnelikus Eestis me tegelikult elame,» selgitas saatejuht Jüri Aarma. «Tahaksin juttu puhuda tavalise inimesega – mehega metsast –, kes elab oma napist pensionist, kasvatab ise kartulit, keedab oblikasuppi ja vaatab metsas põdraga tõtt. Raha on tal vähe, aga kui temalt küsida, kuidas läheb, vastab mees: «Hästi läheb!».»

«Minu jaoks oleks suur kordaminek, kui nii vaataja kui saate tegijad saaksid positiivse emotsioonilaksu. Näiteks kui saatesse tuleks mõni rikas prominentne külaline, kes ütleks, et rahas ei saa kõike mõõta,» märkis teine saatejuht Artur Raidmets. «Vaja on saadet, mis tuletab vaatajatele meelde, kui ilus on meie loodus, vaadake kui tore on meie vanalinn, vaadake kui hästi tegelikult Eestil väikese, noore, iseseisva riigina läheb.»