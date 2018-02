Seksisümboliks saanud Tonga sportlase sõnul loodab ta Pyeongchangi külmas ellu jääda

Pärast Rio olümpiat hakkas meest huvitama murdmaasuusatamine ja ta hakkas vaatama Youtube’ is videoid, millel on maailma parimad murdmaasuusatajad. Ta proovis suusatamist, see meeldis talle ning ta sõitis treenima nii Islandile, Saksamaale kui Skandinaaviasse.

«Olen avatseremoonial lipukandja ja ma ei kavatse seal olla palja ülakehaga nagu Rio olümpia avamistel, sest siis ma külmuksin surnuks. Tahan olla ikka elus, et võistelda. Arvata võib, et avamise ajal on temperatuur miinuspoole, seega kannan sooja parkat, mütsi, suusapükse ja sooje saapaid, need aitavad külmas ellu jääda,» lausus mees.