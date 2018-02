Allar Levandi: mulle meeldis iluuisutamine, sest naisvõistlejatel olid lühikesed seelikud

Allar Levandi võitis kolmkümmend aastat tagasi Kanadas Calgarys taliolümpiamängudel kahevõistluse pronksmedali. Seal kohtas mees ka oma tulevast abikaasat vene päritolu iluuisutajat Annat. Täpsemalt kohtusid Anna ja Allari pilgud Calgary olümpiamängude lõpupeol tantsupõrandal. Aga nad olid teineteist märganud juba varem. Nimelt palus kahevõistlejate koondise psühholoog Annal poisse enne otsustavat etteastet rahustada – et mine lobise.



52-aastane Allar tunnistab, miks just iluuisutamine on mehe jaoks nii köitev:

«Mulle meeldis iluuisutamine, sest naisvõistlejatel olid lühikesed seelikud.» lausub mees.

Anna ja Allar on abielus olnud 25 aastat. Peres kasvavad pojad Anders, Armand ja Arlet.



