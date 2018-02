Video: Harvey Weinsteini süüdistajana tuntud näitlejanna Rose McGowani endine agent tegi enesetapu

Näitlejanna sõnas juba möödunud aasta oktoobris väljaandele The New York Times, et ta agent Messic oli see, kes ta Weinsteiniga 1997. aastal Utah' osariigis Park Citys Sundance’i filmifestivali ajal kokku viis.

1997. aasta jaanuaris sai temast näitlejanna Rose McGowani agent ja ta korraldas McGowanile kokkusaamise produtsent Harvey Weinsteiniga. McGowan sõnas pärast Weinsteiniga kohtumist, et see ei olnud just kõige meeldivam, kuid pere teatel ei maininud näitlejanna mitte sõnagagi, et produtsent ta vägistas. Jill Messic uuris juhtunut ja üritas olukorda lahendada. Agendi arvates asi laheneski, sest McGowan oli nõus ka edaspidi mängima filmides, mille produtsendid on Harvey Weinstein ja ta vend Bob Weinstein.