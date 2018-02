Hispaania diktaatori Francisco Franco lapselaps sai politseiauto rammimise eest vanglakaristuse

Ida-Hispaania Terueli kohus langetas otsuse määrata 63-aastasele Francisco Franco Martínez-Bordiúle 18 kuu pikkune vangistus autoga ründamise eest ja veel 12-kuune karistus ohtliku sõitmise eest, teatab The Guardian.

Juhtum leidis aset 30. aprillil 2012, kui Martínez-Bordiú sõitis oma autoga õhtusel ajal Terueli provintsis Calamocha lähedal, kuid auto esituled ei põlenud. Politsei andis talle märku peatuda, kuid mees lisas kiirust, üritades politsei eest põgeneda. Järgnes tagaajamine nagu mõnes märulifilmis, mis lõppes sellega, et kindrali lapselaps rammis politseimasinat, mis selle tõttu teelt välja lendas.

Martínez-Bordiú on kindral Franco ainsa tütre María del Carmen Franco Polo kõige vanem laps. Franco tütar Maria suri möödunud aasta detsembris 91-aastasena.

Kindral Franco lapselaps ei võtnud kohtus politseiauto rammimist omaks öeldes, et tema ei olnud rammija.

Martínez-Bordiú advokaat teatas kohtus, et ta klient laenas 2014. aastal oma autot rumeenlasele, kes kunagi ta firmas töötas, kuid see rumeenlane ei ela enam Hispaanias.

Martínez-Bordiúl on ka varem probleeme olnud ja politseile on ta teada. 2009. aastal ründas ta Põhja-Hispaanias Zaragozas raudteeametnikku, kuna ta jäi rongist maha. Ametnik sai kehavigastusi, kuid kuna ta ei ilmunud kohtuistungile, siis langetas kohus otsuse, et Martínez-Bordiú vabastatakse süüdistusest.