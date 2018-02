Selgus, et litsid ei tähista selles telesarjas neid tüdrukuid, kes töötavad härrastemajas vaid hoopis toonaseid poliitikuid, kes oma rahaahnuses sammhaaval Eesti Vabariigi maha müüsid.

Produtsent Tuuli Roosma usub, et sari «Litsid» on sobilik kogu perele: ajalooliselt hariv ja romantiliselt kaasahaarav.

Sarjas on kasutatud ehtsaid ajaloolisi rõivaid 1940. aastatest. Need retro-seksikad kostüümid pärinevad erinevatest kogudest ja osa neist on eritellimusel õmmeldud. Muuseas oli sarja lavastajal Mart Sanderil oma rõivaste kogust juba aegsasti mitmeid vintage-esemeid nagu kleite ja kingi kõrvale pandud.