Kanal 2 «Olümpiastuudio» üllatab värvikate külaliste ja ootamatute seiklustega

Lõuna-Koreasse kohale sõitnud Marko Kaljuveer ja Roald Johannson võtavad enda kanda olümpiamängude vahetud elamused ja kogemused. Kui Marko Kaljuveeri õlgadele jääb spordivõistlustega seotu, siis Roald Johannson sukeldub pea ees kohalikku kultuuri avastama. Algus selleks on juba tehtud, kui Tallinna Lennujaamas selgus, et saatejuhil on kaasas ka mitmed sellised esemed, mis Lõuna-Koreas suisa keelatud on. Kas ja kuidas Roald Lõuna-Koreasse kohale jõudis, seda tänases avasaates näebki.