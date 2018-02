Läti endine esileedi: ma teenin arstina vaid 240 eurot kuus

«Olen lahutatud ja ma pean elama oma endokrinoloogi palgast. Pean haiglas valves olema neli tundi, tegelikult saan nii olla vaid ühel päeval nädalas. Ülejäänud päevadel teen ületunde, mille eest mulle ei maksta. Mu palka on lihtne välja arvutada, sest tunnitasu on 4,36 eurot, pärast maksude mahaarvamist saan päevas natuke üle 12 euro, tööpäevi on umbes 20 ja kõik see kokku teeb üle 240 euro ühes kuus,» teatas eksesileedi.