Pildid ja video: kellega on Briti kuningliku pere liikmed oma välimuselt sarnased? Google’i rakendus annab vastuse

Katse Briti kuningliku pere liikmetega näitas, et ka neile on olemas teisikud, kellega nad sarnanevad.

Uus rakenduse kohaselt meenutab prints Harry oma välimuselt kunagist Hispaania kuningat Felipe IV, kellest tegi maali kunstnik Diego Velazquez (1599 – 1660).

Briti printsi ja kunagise Hispaania kuninga sarnasus on 66 protsenti.

Prints Harry ja Hispaania kuningas Felipe IV FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Felipe IV (8. aprill 1605 – 17. september 1665) oli Habsburgide soost Hispaania kuningas 1621–1665 ja Portugali kuningas 1621–1640.

Prints William on aga sarnane Oranje printsi Maurice’iga (eluaastad 1567 - 1625), keda on kujutanud oma maalil hollandi kunstnik Michiel Jansz van Mierevelt (1566 – 1641). Briti Williami ja Oranje Maurice’i sarnasus on samuti 66 protsenti.

Prints William ja Oranje prints Maurice, kes elas 16. - 17. sajandil FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Prints Harry kihlatu Meghan Markle on 69 protsendi ulatuses sarnane jaapani kunstniku Juuri Robertsoni 2013. aasta maalil «Mimicry» kujutatud tegelase Mitsuwanaga. Tegemist on maaliga, mille aluseks on Jaapani mütoloogiast tuntud kujumuutjast kass Nekomata, kes oskab inimkuju võtta.

Meghan Markle ja kujumuutjast tegelane Mitsuwana FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Prints Williami kaasa, Cambridge’i hertsoginna Catherine on sarnane hispaania maalikunstniku Joaquín Sorolla (1863 – 1923) vanema tütre Mariaga, keda kunstnik on kujutanud 1909. aasta maalil «Jalutuskäik rannal». Kahe naise sarnasus ulatub 60 protsendini.

Cambridge'i hertsoginna Catherine ja hispaania kunstniku Joaquín Sorolla vanem tütar Maria FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Kuninganna Elizabeth II abikaasa, prints Philip on 73 protsendi ulatuses sarnane hollandlasest viljakaupmehe Isaac Abrahamszoon Massaga, teda on kujutanud oma maalil 20. sajandi kunstnik Seif Wanly (1906 – 1979).

Prints Philip ja Hollandi viljakaupmees Isaac Abrahamszoon Massa FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Briti kuninganna Elizabeth II meenutab oma välimuselt 18.sajandi Hollandi paruni Diederik van Bleyswijki abikaasat Cornelia van Schuylenburgh (1703 – 1784), keda kujutas oma maalil kunstnik Conrad Kuster (1730 – 1802). Nende kahe naise sarnasus on 62 protsenti.

Elizabeth II ja Hollandi paruness Cornelia van Schuylenburgh FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Printside Williami ja Harry isa, prints Charles aga olevat nagu kaks tilka vett Amsterdami siidikaupmehe Jan van Lennep vanemaga, kelle eluaastad olid 1634 – 1711. Sellest mehest maali teinud kunstniku nimi ei ole teada. Prints Charles ja maalil kujutatud isik on 68 protsendi ulatuses sarnased.

Prints Charles ja Amsterdami siidikaupmees Jan van Lennep vanem, kes elas 17. - 18. sajandil FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Prints Charlesi abikaasa, Cornwalli hertsoginna Camilla on 60 protsendi ulatuses sarnane tänavakunstniku poolt joonistatud inimesega, kelleks on Argentina inimõiguste eest võitleja Susana Trimarco, kes elas üle kaks mõrvakatset, kolm kallaletungi ja kodu mahapõletamise. See pilt tehti 2013. aastal Buenos Airese tänavale kui Trimarco oli kümme aastat otsinud oma tütart Mariat, kes rööviti ja oletatavalt sunniti prostituudina töötama.

Cornwalli hertsoginna Camilla ja Argentina inimõiguslane Susana Trimarco FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix