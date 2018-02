«Minu näos olev plaaster ei vihja kuidagi valitsuses olevatele erimeelsustele,» teatas mees sõnavõtu alguses.



Mis mehe ninaga siiski juhtus, teab vaid asjaosaline ise. Elu24-l pole õnnestunud meest seniajani tabada.



Küll on aga teada, et Indrek Saar mängis koos riigikogu liikmetega üleeile Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste vastu korvpalli, seega võib tegu olla spordivigastusega. Valitsuse liikmed said võidu - mäng lõppes 65:57 riigikogu kasuks.