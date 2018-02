Galerii! Elisa Open 2018 tõi kokku kirglikud ja ilusad tennisegurmaanid

Kuna Tenniseklubi Pallas jaoks on oluline aidata kaasa tervisespordi levikule Eestis, siis sel aastal pöörasime kohapeal tähelepanu ka tervislike eluviiside teadvustamise osas. Nimelt oli üks ürituse toetajatest Südameapteek, kes andis võimaluse kohapeal kontrollida oma tervisenäitajaid. Lisaks on kohapeal füsioterapeudid, kes kiirelt reageerisid spordivigastuste korral. Kuid loomulikult on ka õige toitumine kõige alus. Amps Catering ja Boost olid kohal, et pakkuda sportlastele tervislikku toitu pika spordipäeva jooksul. «Lisaks ürituse kasvavale populaarsusele on ka mängutase läinud aasta-aastalt tugevamaks ja tasavägisemaks, suur rõõm on näha tenniseharrastajate arengut aastate vältel. Olen kindel, et tänu headele sponsoritele, koostööpartneritele ja sõpradele, anname selle üritusega harrastustennisistide arengule hoogu juurde ning pakume ka praegustele ja endistele tipptennisistidele võimalust näidata oma oskusi entusiastliku publiku ees,» sõnas Elisa Open korraldaja ja eestvedaja Peeter Saks.