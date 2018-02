Video: politoloog arvas, et otse-eetrisse sattunud lapsed rikkusid ta karjääri, kuid ta sai hoopis staariks

Kelly oli laste saabumisest otse-eetri ajal üllatunud, ta peatas hetkeks oma jutu ja kui naine oli lapsed minema viinud, ta jätkas, kuid enne vabandas mitu korda.

Robert Kelly, ta lapsed ja naine FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kelly arvas, et teda ei võeta enam tõsiselt ega kutsuta otse-eetrisse kommentaare andma, kuid ta eksis. Temast sai kohe pärast juhtunut internetikuulsus, kuid ka Lõuna-Korea kohalik kuulsus, kellega soovitakse seni koos fotosid teha.

Kelly, ta naine Kim Jung-a ja nende kaks väikest last, tütar Marion ja poeg James elavad Pusanis ning Kelly töötab sealses ülikoolis.

Robert Kelly, ta naine Kim Jung-a ja nende lapsed FOTO: Ha Kyung-min/AP/Scanpix

Kelly sõnas pärast intsidenti, et tal on juhtunu tõttu kahju, kuid sotsiaalmeedias kommenteeriti, et tegemist oli lõbusa vahejuhtumiga, mis näitas, et tõsise poliitika kõrval on ka tavaelu, mille lapsed võivad vahel väga lõbusaks muuta.

Robert Kelly, ta naine Kim Jung-a ja nende lapsed FOTO: YELIM LEE/AFP/Scanpix

Kelly sõnas nüüd ligi üks aasta pärast juhtunut, et temast on saanud kuulsus ja nüüd teeb juhtunu talle nalja.

«Kõik meedia esindajad ütlevad, et kui juhtub midagi ootamatut, tuleb lihtsalt edasi minna ja teha nägu, nagu midagi ei juhtunud. Lootsin, et minu kommentaar ei jõua eetrisse, kuid tegemist oli otsesaatega ja seega nägid paljud juhtunut. Arvasin, et mu karjäär teleesinejana lõppes, kuid juhtus hoopis vastupidine. Lisaks klõpsitakse minust avalikkuses pilte nagu ma oleksin mõni kuulus näitleja,» sõnas politoloog.

Kelly lisas, et kui ta on poes piima ostmas, isegi siis tahavad inimesed temast pilte teha. Lisaks oli üks juhtum, kus politsei pidas ta kinni vaid selleks, et temast kui kuulsuset foto teha.

Ta külastas Ühendkuningriiki ja kui ta passikontrollist läbi tuli, tundis ametnik ta nime järgi ära ja kommenteeris, et ta on see kuulus politoloog.

Kelly sõnul pidas ta mõni aeg tagasi Omanis loenguid ja ka seal tunti ta ära.

«Mina, minu naine ja lapsed olime 2017. aastal maailmas kõige kuulsam pere. Arvasin, et minu kommentaatorikarjääriga on lõpp, ma ei tahtnud sellisel viisil kuulsust. Kommentaatorina olen siiski jätkanud, kuid mulle tuletatakse üsna sageli meelde, kuidas minu lapsed pääsesid eetrisse,» lausus ameeriklane.

Robert Kelly, ta naine Kim Jung-a ja nende lapsed FOTO: Ha Kyung-min/AP/Scanpix

Miami ja Ohio ülikooli doktorikraadiga lõpetanud Kelly on USA üks tuntumaid politolooge, kelle teemaks on kaks Koread. Lisaks õppis ta Saksamaal rahvusvahelisi suhteid ja oli praktikant Saksa Bundestagis. Ta räägib korralikult saksa keelt.

Robert Kelly FOTO: Kuvatõmmis/Youtube