Fotod: vaata, millist muinasjutulist elu elab makroonikuninganna Angeelika Kang-Osula

Väljapaistva pealispinna all on Angeelika näol tegemist tööka ja aktiivse naisega, kelle kanda on mitmete kohvikute igapäev. Teleekraanil kokasaate «Eesti parim pagar» kohtunikurollis olnud naise sulest on valminud sadu suurepäraseid retsepte ja mitmeid kokaraamatuid.

Kuigi Naistelehele antud intervjuus tunnistas Angeelika, et elab kõiki asju väga sügavalt üle ja näeb teinekord elu mustades toonides, oskab makroonivõlur nautida ka elu värve.