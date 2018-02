Helded inimesed on annetanud varalahkunud viie lapse ema toetuseks üle 25 000 euro!

«Hästi, hästi. Surve on nii tugev, et võtame vastu sihtotstarbelisi annetusi. Liana imetillukesed lapsed vajavad toetust, see on kindel- õdesid/ vendi võib olla mitu, kuid ema ja isa on kordumatud ja asendamatud. Teeme seda siis üheskoos ja turvaliselt.»



Tänase seisuga on noore naise matmiseks ja tema pere toetuseks kogutud lahkete inimeste abiga 25 297 eurot.

«Ilus on teada, et teile läheb teise pere elu nii korda! Aitäh veel- üheskoos on võimalik teha suuri asju.»