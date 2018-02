Manija traagilisest õnnetusest pääsenu oli kohalik lapstäht

«Head paranemist Merlele, keda ma tean juba päris pisikesest peale ning kes oli siis see tüdruk, kes Kihnu naise filmis lammaste seljas ratsutas,» avaldas Mark saates.



Soosaar teadis rääkida, et Merle on juba korra pääsenud samalaadsest õnnetusest traktoriga. Ta päästeti selle katuselt, kuid juht jäigi vee alla. «Aga kolmandat korda, Merle, sulle pääsemisvõimalust ei anta, nii et ole ettevaatlik!» hoiatas filmimees.



«Kihnu naine» on Mark Soosaare üks esimesi dokumentaalfilme aastast 1974.

Film rääkis Kihnu saarest ja tema inimestest.