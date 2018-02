Laia haardega mees: Karl-Erik Taukar kogub kuulsust Sri Lankal

Kas sündimas on värske muusika koostöös Sri Lanka helimeestega? Siiski mitte.

Tegemist on peagi teleekraanile jõudva talendisaate «Eesti otsib superstaari» teksti pealelugemisega, mida sai Karl-Erik puhkusel olles katsetada.



Karl-Eriku tähelend sai alguse 2012. aastal, kui ta oli üks osaleja «Eesti otsib superstaari» viiendas hooajas. Kuigi noormees ihaldatud võitu kätte ei saanud, on praegusel hetkel tegemist vaieldamatult ühe nõutuma kohaliku pop-muusikuga. Tänavuses «Eesti otsib superstaari» saates on Taukaril täita kandev roll saatejuhina.