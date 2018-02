Taliolümpia korraldajate protokollipeavalu: USA asepresident ja Põhja-Korea liidri õde peavad peaagu kõrvuti istuma

Mängude korraldajate ja läbiviijate jaoks on selline olukord protokollipeavalu ning avatseremoonial võib VIP loožis õhkkond olla üsna jäine, teatab The Guardian.

Pyeongchangi olümpiastaadion FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Põhja-Korea liidri õde on Kimide suguvõsast esimene, kes ametlikult külastab naaberriiki Lõuna-Koread. Korea sõda lõppes 1953, kui sõlmiti relvarahu, kuid tehnilises mõttes on Põhja-ja Lõuna-Korea seni sõjas, sest rahulepingut ei ole allkirjastatud.

Kim Yo-jong on Põhja-Korea propagandaametnik, kelle USA võimud panid mittesoovitavate poliitikute nimekirja. Nii Lõuna-Korea kui USA poliitikud arvavad, et õel on oma vennalt lääneriikide jaoks sõnum, mille ta teeb teatavaks olümpiamängude ajal.

Kim Yo-jong FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kim Jong-un FOTO: KCNA/Reuters/Scanpix

Olümpiamänge külastava Põhja-Korea delegatsiooni koosseisu kuulub ka Kim Yong-nam, kes on Põhja-Korea Ülemrahavaassamblee presiidiumi president ja de facto riigijuht.

USA kõige kõrgemat võimu esindab Pyeongchangi olümpial USA asepresident Mike Pence. USA teatel lubas Pence teha kõik, et nüüdsetest olümpiamängudest ei saaks Kimide poliitilise jõu näitamise demonstratsioon.

Mike Pence FOTO: TORU YAMANAKA/AFP/Scanpix

Pence sõnas enne Lõuna-Koreasse minemist, et kui olümpia ajal tekib mingi ohtlik intsident, siis Jaapanis olevad USA sõjaüksused on kohe valmis reageerima.

Pence’iga on Põhja-Koreas kaasas Otto Warmbieri isa Fred Warmbier. Warmbier oli USA üliõpilane, kes arreteeriti Põhja-Koreas ja vangistati, kuna põhjakorealaste väitel mõnitas ta nende riiki. Ta suri vaid mõned päevad pärast USAsse tagasi pääsemist. Arstide sõnul vägivallatsesid põhjakorealased noore ameeriklase kallal, tekitades talle surmavaid kehavigastusi.

Otto Warmbier FOTO: KYODO Kyodo/REUTERS/Scanpix

«Oleme Pyeongchangis USA sportlastele kaasa elamas, kuid samas näitame koos oma liitlastega, et Põhja-Korea režiim on kogu maailmale ohuks. Me ei luba, et Põhja-Korea üritab oma propaganda abil mänge kaaperdada, peitudes olümpialipu ja sportlike saavutuste taha,» teatas Pence enne lendu Lõuna-Koreasse.

USA poliitikavaatlejate sõnul võivad USA ja Põhja-Korea esindajad enne olümpiamängude avatseremooniat kokku puutuda, kui leiab aset VIP külaliste bankett.

«Meil ei ole mitte mingit soovi suhelda Lõuna-Koreas viibimise ajal USA võimuesindajatega,» teatas Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja Cho Yong-sam.

Rahvusvaheline olümpiakomitee president Thomas Bach sõnas, et lõunakorealastel on paras pähkel murda, et kõrged külalised saaks paigutatud ja majutatud nii, et sellega ei kaasneks intsidente.

Pyeongchangi taliolümpiamängude logo FOTO: LOIC VENANCE/AFP/Scanpix

«Meil on suur dilemma ja niinimetatud protokollipeavalu, sest kuidas pigutada Põhja-Korea ja USA esindajad. Kui lähestikku tohivad selle kahe riigi esindajad istuda ilma, et see poliitilist skandaali ei tekitaks? Kes peab saama millise koha? Kellel on paremale kohale eesõigus?» sõnas Lõuna-Korea anonüümne olümpiakorraldusametnik Reutersile.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in kutsus nii oma riigi kui Põhja-Korea esindajaid üles üksteise suuremale mõistmisele. Avatseremoonial sammuvad nii Lõuna-kui Põhja-Korea esindajad ühe lipu all.

Moon Jae-in FOTO: Kim Hong-Ji/AP

Jaapan seevastu on Põhja-Korea suhtes karmimalt meelestatud. Jaapani peaminister Shinzo Abe sõnas, et nüüdsetel mängudel ei tohi lasta end põhjakorealaste sarmist mõjutada.

Shinzo Abe FOTO: TORU HANAI/AFP/Scanpix

Põhja-Koreale on inimvaenuliku režiimi, pidevate raketikatsetuste ja lääne ähvarduste tõttu kehtestatud mitmeid majandussanktsioone.