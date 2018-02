Helle Meri: ma pean olema õnnelik, et ma olen siin maa peal

«Head poliitikuid on need, kes on hästi haritud. Neil on selge maailmapilt ja mitte ei songi enda partei sees. Nad näevad maailma avaramalt,» kirjeldas Helle meri enda kogemustest lähtuvalt ideaalset poliitikut.

Proua Meri tunnistas, et Eesti Vabariigi algusaastatel, mil tema ja Lennart pidid Eestis rahvusvaheliselt kõige enam esindama, oli riigi loomise kuvandiks kõige enam Soome. Riik, kus väga kaua enda elust koos veeti.

«Eks me ikka tõmbasime Soome riigi pealt šnitti. Hirmus tahtmine oli riigi moodi välja näha,» sõnas Meri.

Helle Meri kirjeldas praegust presidenti institutsiooni teistsuguseks kui see tema ajal oli, ning ütles, et kuigi praeguste juhtide visioon talle võib-olla ei meeldi, ei tähenda see, et see visioon vale oleks.

Kui Lennart 91. aastal presidendiks kandideerima hakkas, siis tegi ta seda Arnold Rüütli vastu. Aga Arnold oli sihikindel ja võttis Merilt 2002. aastal sama rolli üles ja teenis riiki kuni Toomas Hendrik Ilvesi tulekuni.

Vaatamata kõrgele eale teeb Helle oma elamises majapidamistöid ise. Suuresti selle tõttu, et ta elab üksinda. Riik aga maksab jätkuvalt autojuhile palka edasi.

Lennart Meri kodune töökabinet tekitab Helles siiamaani aukartust ja tema neid ruume ei kasuta.

Helle Meri (vasakul) FOTO: Scanpix

Meie aja üks suurimaid riigijuhte Lennart Meri lahkus meie hulgast 2006. aastal ajukasvaja tõttu.

«Ma ei ole üldse nutunaine,» ütles Helle Meri, kirjeldades Lennarti lahkumist. «Inimesed peaksid oskama oma südant hoida ja peaksid oskama nutta, aga mina seda ei oska. Surmale eelnev oli eriti raske. Need haigla perioodid eriti.»

«See oli teie sünnipäev, kui ta lahkus,» ütles Eilat süngel toonil. «On see kõige kurvem päev teie elus?»

«Jah,» vastas proua Meri.

«Ja kuidas sellega toime tulla?»

«Sellega tuleb nii toime tulla, et enam halvemaks minna ei saa. Võib ainult paremaks minna," vastas endine esileedi.

Kõik, kes kunagi endale lähedase inimese kaotanud on, teavad, kui raske see võis olla.

Mati Sirkel, Lennart Meri, Helle Meri. FOTO: Peeter Langovits

Helle Meri vastas ka pehmele kriitikale, et ta justkui ei tahtvat ennast teistele avada.

«See ei olegi tähtis, et ma peaksin end kohe kõigile avama. Minule endale meeldib küll, kui inimeses on saladus. Las teised otsivad seda saladust,» avaldas Meri.

Hommikuse ajalehe kõrvale sööb ta võileiba, ning see, mida ta loeb, paneb teda muretsema.