Marvel tegi teatavaks näitleja, kes hakkab mängima legendaarset Wolverine'i

Kuigi Armitage'i roll Wolverine'ina on kindel, siis ei ole veel tegu suure ekraani superkangelasega nagu mängis alates aastast 2000 Austraalia näitleja Hugh Jackman.

Richard Armitage on mänginud näiteks filmis «Kääbik».

Podcasti puhul on tegu väikese ajutise rolliga, kus Logani tegelaskuju süüdistatakse Alaska väikelinnas mõrvas, kuid väikese uurimise järel selgub, et asjad päris nii siiski ei ole.

Kuigi Armitage saab selle projektiga õiguse öelda, et ta on olnud legendaarne Wolverine, siis vaevalt tema filmides sama tegelast kehastama hakkab, sest näitleja on juba 46-aastane, vaid kolm aastat noorem kui Jackman.