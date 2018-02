Toakaaslase mõrva eest vangis olnud naine teenib enda kuriteo pealt suurt raha

Nüüd, üle kümne aasta hiljem, püüab Amanda Knox, kes istus neli ja pool aastat ka Itaalias trellide taga, temaga juhtunust võimalikult palju raha välja lüpsta. Nimelt on Amanda sõlminud koostöölepingu All American Speakers agentuuriga, läbi mille on võimalik Amandat kutsuda viie kuni kümne tuhande dollari eest enda versiooni loost rääkima.