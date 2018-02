Noor naine kadus Stockholmi metroojaamast jälgi jätmata

«Tegemist on müstilise kadumisjuhtumiga, milliseid ei ole viimasel ajal just kuigi palju ette tulnud. Adrianna Klikowicz jäi 25. jaanuaril Stockholmi Kristinebergi metroojaamas kell 17.38 turvakaamera ette. See on viimane jälg tema kohta, ta oleks nagu maapealt pühitud,» teatasid politsei esindajad.