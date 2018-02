Hiina Heizhu oru musta bambuse metsas kaob inimesi ja aeg jääb seisma

Heizhu org laiub umbes 180 ruutkilomeetril, olles looduskaunis paik, kus on mitmeid eksootilisi looma- ja taimeliike, kirjutab messagetoeagle.com.

Heizhu org FOTO: Twitter.com

Musta bambuse metsas on elanud sajandeid Yi hõim, millel on mitmeid legende nende elukoha kohta, kaasa arvatud see, et seal elavad nende esivanemate vaimud, kes Heizhu orgu loata sisenejaid karistavad.

Bambusmets FOTO: Leung Cho Pan/PantherMedia / Leung Cho Pan/Scanpix

Nii teadlased kui uudishimulikud matkajad on üritanud kummalise oru ja metsa mõistatust lahendada, kuid seni ei ole teada, mis seal anomaalialid tekitab.

Kohalikud giidid on nõus minema kuni Shimenguanini, mis tõlkes tähendab Kivivärav. Yi hõimu liikmete teatel on see koht nende esivanemate hingede alale sisenemispaik ja sinna loata minejaid võib ees oodata surm.

Heizhu org FOTO: Twitter.com

Hiina meedias ja sotsiaalmeedias on lugusid, mis räägivad Shimeguanist kaugemale läinud inimestest, kuid ka loomadest, kes on jäljetult kadunud.

Üks selline juhtum leidis aset 1949. aastal kui loodi Hiina Rahvavabariik. 30 sõdurit sisenesid Heizhu orgu, et sellest läbi liikuda, kuid sihtkohta nad ei jõudnud ja neid ei nähtud enam mitte kunagi. Hiina armee saatis sõdureid kadunud kaaslasi otsima, neist vaid üks jõudis tagasi, olles segaduses ja hirmunud.

Tal kulus üsna palju aega, et end koguda ja juhtunu meelde tuletada. Hiinlase sõnul tundis nii tema kui teised otsijad kummalist energita, mis pani pea ringi käima ja tegi uimaseks. Ta jäi kaaslastest maha, nad kadusid udu sisse ja ta kaotas üksinda ekseldes lõpuks teadvuse. Teadvusele tulles leidis ta tagasitee ja pääses metsast välja.

Hiina militaraandmetel oli 1950. aastaks seal kadunud umbes 100 inimest ning paiga teaduslik uurimine ei andnud vastust, mis anomaaliad seal on.

1976. aastal kadus musta bambuse metsas kolm Sichuani metsainspektorit, ked aotsiti pikka aega helikopterite abil, kuid nad jäidki kadunuks.

Bambusmets. Pilt on illusteeriv FOTO: PengGuang Chen/PantherMedia / PengGuang Chen/Scanpix

Hiina lennundusametinike andmetel on Heizhu oru kohal lennukeid alla kukkunud, kuid vrakke ja surnukehi ei ole kunagi leitud. Lisaks on seal aastate jooksul palju matkajaid kadunuks jäänud.

Hiina teadlaste sõnul võib selles paigas olla mingi magnetanomaalia, kuid kindlad andmed selle kohta puuduvad. Inimeste ja loomade kadumises võib olla süüdi tihe udu, nad eksivad ära, ei leia metsast teed välja, on võinud end vigastada ja selle tagajärjel hukkuda.

Hiina geoloogide teatel on ka nemad täheldanud nimetatud paigas anomaaliaid. 1962. aastal üritas grupp geolooge sealseid geoloogilisi olusid uurida, kuid enamik neist kaotas udu tekkides aja- ja kohataju. Lisaks kuulsid nad ebatavalisi helisid, millest osad olid nagu inimhääled. Nad niiöelda ärkasid taas üles pärast seda, kui udu hajus ja siis nad pääsesid orust välja.

Midagi samasugust on seal kogenud ka matkajad, kelle teatel hakkas neil pea ringi käima ja äkki nad ei teadnud, millises suunas minna. Nad jäid tiirutama sama koha peale, olles nagu hullunud.

Vandenõuteoreetikute sõnul on Kariibi mere kuulus Bermuda kolmnurk, mereala, mida seostatakse laevade ja lennukite kadumisega, samal «surnud» laiuskraadil Egiptuse püramiidide ja Hiina Heizu oruga. Väidetavalt on Heizhu orus ehitis, mis kõrgub 3998 meetrit üle mere pinna ja mis meenutab Giza platoo Suurt Püramiidi. Neid kolme paika seovad omavahel püramiidid, ka Bermuda kolmnurk on oma kujult püramiid.

Giza püramiidid FOTO: Courtney Bonnell/AP/Scanpix

Bermuda kolmnurk FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Hiinlaste sõnul on Heizhu orus palju saladusi, kuid neile ei ole seni teaduslikke selgitusi leitud.

Kohalik hõim on visalt oma arvamuse juures, et nende esivanemad kaitsevad oma eluala, samas teadlased arvavad, et orgu laskuvas udus on mingeid mürgiseid aineid, mis tekitavad peapööritust ning aja- ja suunataju kaotust. Udu on uuritud, kuid kõiki selles leiduvaid aineid ei ole kindlaks tehtud. Samuti pakutakse ühe kadumiste teooriana välja, et seal on karstilehtrid, kuhu kukuvad nii loomad kui inimesed, kaotades elu.

Botaanikute ja zooloogide andmetel on selles orus mitmeid taime- ja loomaliike, mille esindajad on ohtlikud ja mürgised. Ka nendega kokkupuutumine on võinud elusid võtta.

Loodusekspertide hinnangul on Heizhu org ja selle mets meie planeedi üks väheseid paiku, mis on inimtegevusest peaaegu puutumatu. Kuna paiga saladusi ei ole suudetud lahendada, liigub selle kohta seni kõhedusttekitavaid lugusid.