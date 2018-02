Mendi-Anna radikaalsest kaalulangetamismeetodist: operatsiooni tõttu kadusid kaunid lopsakad rinnad ja juuksed

Anna avalikustas aasta eest, et on alustanud liikumist tervislikuma elu suunas, läbides maovähendusoperatsiooni.

«Otsus maovähendusoperatsiooniks sündis 2013. aastal pärast kohtumist tuttavaga, kes osales temaga samal ajal «Tantsi tagumik trimmi» saates ja kes oli vahepealse aastaga uskumatult alla võtnud ja kes Annale avaldas, et ta käis maovähendusoperatsioonil,» on Anna jaganud otsuse tagamaid.

Kuigi radikaalne kaalulangetamisemeetod on andnud Annale kauni välimuse, on tegu operatsiooniga, millega võivad kaasneda ohtlikud kõrvalmõjud.

Anna tunnistab Õhtulehele antud intervjuus, et tema kaotas operatsiooni tõttu näiteks juukseid ja kaunid lopsakad rinnad.



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Õhtulehest.