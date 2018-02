«Troonide mängu» loojad proovivad kätt «Tähesõdade» uue triloogiaga

Tegemist on täiesti uue triloogiaga, millel ei ole otsest seost niinimetatud kolmanda triloogiaga, mille esimene film «The Force Awakens» (Tähesõjad: jõud tärkab) jõudis vaatajateni 2015, järgmine «The Last Jedi» (Tähesõjad: viimane jedi) 2017 ja kolmas linateos, mis seni kannab tööpealkirja «Osa IX», peaks jõudma kinodesse 2019.

Selle aasta kevadel jõuab vaatajateni režissöör Ron Howardi käe all valmiv iseseisev film «Solo: A Star Wars Story». Filmiekspertide teatel on tegemist kosmosevesterniga, mis keskendub noore Han Solo seiklustele koos wookie Chewbaccaga.

«Tähesõdade» viimased kolm filmi on saanud kokku kassatulu 4,35 miljardit dollarit ja loodetakse, et see filmisari pakub ka edaspidi vaatajatele huvi ja toob kassarekordeid.

Lucasfilmi president Kathleen Kennedy selgitas: «David Benioff ja Daniel Weiss on tänapäeva tele- ja filmimaastikul ühed paremad loorääkijad. Nad suudavad luua terviklikud, kuid samas keerulised ja huvitavad karakterid, lisades oma lugudesse mütoloogiat. Nad on tänapäevaste muinasjuttude loojad. Seega sobivad nad jutustama ka «Tähesõdade» uusi lugusid».

«Arenenud riikides vist ei ole kedagi, kes midagi ei oleks kuulnud «Troonide mängust». Kui see on ekraanidel, siis inimesed elavad selle rütmis,» sõnasid teleeksperdid.

Lisaks «Troonide mängule» ja «Tähesõjad» filmidele on Benioff ja Weiss võtnud ette veel ühe uue seriaali, mille tootjaks on samuti kaabelkanal HBO.

Seriaal kannab pealkirja «Confederate» ning räägib USA kodusõjast, mis toimus aastatel 1861 – 1865. Ajaloost on teada, et sõja võitsid tööstuslikult arenenud põhjaosariigid ning põllumajanduslikus lõunas keelati orjapidamine.

Teine triloogia koosneb samuti kolmest filmist. 1999. aastal valmiunud «Star Wars:The Phantom of Menace» (Tähesõjad: osa I – Nähtamatu oht), 2002 «Star Wars: Attack of the Clones» (Tähesõjad: osa II – Kloonide rünnak) ja 2005 «Star Wars: Revenge of the Sith» (Tähesõjad: osa III – Sithi kättemaks).