Miks selfi ei sobi passipildiks?

Ida-Soome politsei selgitas, et selfi ei sobi passipildiks, kuna selfi puhul muutuvad näoproportsioonid ja pildil olija nägu paistab suuremana, kuid ka kitsamana, teatab iltalehti.fi.

Ida-Soome politseinikud teavitasid Facebookis, et selfi annab optiliselt vale pildi ja kui selline pilt on passis, siis võib isiku kindlaks tegemisega raskusi tekkida.

Kuna tänapäeval loetakse passipilti masinaga, siis masin ütleb kohe, et näiteks teatud punktid on vales kohas ning seega on tegemist võltsi passifotoga.