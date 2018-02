A post shared by Reet Härmat (@reet.harmat) on Feb 6, 2018 at 8:11am PST

Legendaarsest teleseriaalist «Õnne 13» tuntud Veesaar on rääkinud, et paljud televaatajad on huvi tundnud naise nooruslikkuse vastu. Samas ei soovi Anne kõiki oma salanippe avaldada.

«No saladusi ei tohi ju välja rääkida, aga seda ma võin öelda, et ma olen lõpetanud lisakalorite söömise. Ma ei söö üldse saia,» on näitlejanna rääkinud. Lisaks lisakalorite vältimisele on Anne õppinud aastatega vähem põdema: «Veel 10 aastat tagasi ma põdesin kõige pärast, kuigi kõik laabus. Ma täna ütleksin endale: «Lõpeta juba see põdemine.»