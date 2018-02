Video: ameeriklanna võib suurest lotovõidust ilma jääda, kuna ta ei soovi oma nime avalikustada

Ta läks osariigi vastu kohtusse, kuna New Hampshire’i lotoreeglite kohaselt tuleb lotovõitja nimi, vanus, kodukoht ja võidusumma suurus avalikustada, teatab bgr.com.

Naise sõnul on tal USA põhiseaduse järgi õigus oma nime mitte avalikustada ja isiklike andmete kaitsele.

Lotovõidu kättesaamiseks peab andma lotofirmas allkirja ja naine tegigi seda.

Powerball loto piletid FOTO: Justin Sullivan/AFP/Scanpix

New Hampshire’i lotoreeglite järgi saab lotovõitu kätte ka anonüümsena, kuid selleks tuleb luua fond, kuid see naine ei saa seda enam teha, sest ta jõudis allkirja anda ja seega on lotofirmal ta isik teada.

«Naise sõnul oli allkirja andmine ta elu suurim viga, ta jättis end sellega anonüümsusest ilma,» lausus tsiviilhagis Jane Doeks ehk tundmatuks isikuks nimetatud naise advokaat Steven Gordon.

Advokaadi sõnul sai naine teada anonüümse fondi loomise võimalusest alles pärast seda, kui ta oli võidudokumentidele allkirja andnud.

«See naine soovib kaitsta oma isikut ja tagada endale anonüümsuse, ta arvab, et nime avalikustamisega kaasnevad rünnakud ta isikule ning ta julgeolek on ohus.Ta on New Hampshire’i põline elanik ja oma kodukohas kohaliku elu aktivist. Ta tahab jätkata pärast lotovõitu tavapärast elu, käia tööl, teha sisseoste ja olla sündmustel nii, et keegi teda ei tülitaks ega raha lunima tuleks,» selgitas Gordon.

Advokaadi sõnul on naise mure õigustatud, kuna mitmed varasemad lotovõitjad on langenud ähvarduste, vägivalla, ahistamise, pettuste ja raha väljapressimise ohvriks.

Naine loodab, et saab kohtu abil õiguse oma isikut mitte avalikustada. Kui see ei ole võimalik, siis peaks kohus võimaldama talle õiguse luua lotovõiduraha jaoks anonüümne fond. Tema nime asemel on fondi andmed.

New Hampshire’i lotofirma tegevjuht Charlie McIntyre sõnas, et Powerballi võit muudab elu, kuid lotomängu turvalisusreeglite ja läbipaistvuse tõttu tuleb võitjate nimed avalikustada.

Powerball loto piletid FOTO: ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

Lotofirma esindajad selgitasid võitjale, et võidudokumentidele antud allkirja muutmine või kustutamine toob kaasa selle, et lotovõit tühistatakse.

Advokaat Gordoni sõnul tahab naine, kes alguses oma suurt võitu ei uskunud ja kellele hiljem on isiku paljastumine meelehärmi teinud, osa summast anda heategevuseks.