Pildid ja video: Prantsusmaa pealinn Pariis on lumevangis

Ilmateenistus Meteo France teatas, et kõige enam sajab lund Pariisis ja selle ümbruses, kuid lume ja jäise tee hoiatus anti veel mitmele piirkonnale, teatab The Guardian.

Meteo France’i meteoroloogide teatel on Prantsusmaa põhajosa juba nüüd lumevangis ning lumesadu jätkub ka täna, 7. veebruaril, mil temperatuur langeb miinus kümne kraadini. Piirkonnas oodatakse 5 – 10 sentimeetrit lisalund.

«Tegemist on selle aasta esimese õige talvega. Prantsusmaa sai talve ja lume tänu Skandinaaviast tulnud jaheda õhumassi ja lõunapoolse soojema õhumassi kokkupõrkele,» selgitas meteoroloog Sebastian Leas.

Rongifirma SNCF teatas, et mitmetel kiirrongiliinidel tuli rongide kiirust vähendada, sest raudtee on lume ja jää tõttu ohtlikuks muutunud. Põhja-Prantsusmaal on osades paikades rongiliiklus katkenud.