Evelin Ilves jagab ravinippi: olin seda «kokteili» kasutanud palju kordi lapse ja abikaasa peal

Evelin kirjutab enda värskes kolumnis ajakirjale Naisteleht, kuidas ta on pigem alternatiivse meditsiini usku.

Evelini «imerohuks» on Hiina traditsioonilisest meditsiinist pärit seenepreparaat Cordyceps.

«Lapse ja abikaasa peal olin seda palju kordi kasutanud, muu hulgas oma silmaga näinud, kuidas miski pahalane presidendi keset riigivisiiti maha murdis, aga kontsentreeritud Cordycepsiga «kokteil» ta paari tunniga jalule tõstis ning õhtusöögi kõne ajal ei aimanud keegi, et kogu see sündmus oli mõni hetk tagasi sügava küsimärgi all,» jagab Evelin oma kogemusi.