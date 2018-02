Mark Soosaar bussiõnnetusest: tragöödia tabas Kihnu suurperet

Ka lisas mees, et terve kandi rahvas teadis ning tundis neid inimesi. Mees tõi välja ka Merle-nimelise neiu, kelle jaoks pole selline imeline pääsemine esmakordne. Nimelt on tema ka see neiu, kes pääses läbi jää vajunud traktori katuselt.

Mark Soosaar tõdes, et teisalt on tal hea meel, et nende mitmete aastate pingutus ning kallis ja vajalik hõljuk on leidnud lõpuks endale tõeliselt õige kasutuse.