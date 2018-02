Sander Õigus uuest lavastusest: tunnen, et seitsme aastaga olen vaikselt jõudmas punkti, kus suudan pea igast teemast rääkida

Comedy Estonia toob sel kevadel lavadele Sander Õiguse uhiuue soololavastuse «Kolmandas Isikus». Mehe eelnevad lavastused on olnud eesti mastaabis küllaltki edukad, näiteks noormehe viimast lavastust käis vaatamas ligi 6000 inimest.

«Kui ma kolmandat tundi kuidagi kirjeldama peaks, siis tundub, et ta saab senistest kõige lõbusam,» kommenteeris mees ning tõdes ka ühtlasi, et tal on hirmsasti kombeks moraali lugeda, aga püüab end sel korral tagasi hoida.