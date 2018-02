Linnar Priimägi ülbitses esietenduse ajal ja nimetas näitlejaid litsideks

Elu24-le laekus info, et Linnar Priimägi oli laupäeval «Fausti» esietendusel teatris Vanemuine inetult käitunud. Enam kui 200 aastat vana J. W. Goethe värssdraama põhjal loodud etendus mõjus mitme külastaja meelest tänapäevaselt ja haaravalt. Saalisolijaid hämmastasid aga hoopis publikust kostvad salvavad kommentaarid.

Ülbitseja näol oli väidetavalt tegu hinnatud kultuurikriitiku ja reklaamiguru Linnar Priimäega. Esietenduse ajal olevat Priimägi laval olevaid näitlejaid valju häälega litsideks kutsunud: «Litsid on laval» ja «Näed, hoor.» Külastaja täpsustab, et öeldu ei läinud näitlejate rolliga kuidagi kokku.

Priimägi ei piirdunud vaid lavategevuse kommenteerimisega, ka publik sai nahutada. Nimelt üks naine, kes julges aplausi ajal püsti tõustes varjata Priimäe vaadet kummardavatele näitlejatele. «Priimägi surus naise eesreas oma käsi kasutades jõuga istuma,» kurdab kohalolnu.

Elu24 uuris Linnar Priimäelt järele, millest selline bravuurikas käitumine tingitud oli. Varem näitleja ja lavastajana teatriga Vanemuine tihedalt seotud Priimägi ei soovi oma teatrit avalikkuses kommentaarida. Kuulujuttude puhul valaks see Priimäe sõnul vaid õli tulle.

Kriitik ei välista siiski võimalust, et keegi kogemata sattus tema omavahelises vestluses esitatud kommentaare pealt kuulama. «Võib-olla tõesti elasin etendusele liiga hoogsalt kaasa,» möönab Priimägi, tuues esile meie ühiskonnas levima hakanud uue pahe - nimelt pealekabamise. «Meil on muutunud lausa moeks kohe kaebama joosta,» pahandab Priimägi.

Linnar Priimägi võtab omaks, et surus enda ees seisva naise tagasi istuma põhjendusega, et ka liikluses on reeglid. «Arvestagu ikka teistega ka! Mis siis, et on vaimustunud, istugu maha nagu teised,» ei anna Priimägi etiketi rikkujale mingit õigustust.

Faust (Andres Mähar, paremal) ja Mefistofeles (Reimo Sagor) löövad käed. FOTO: Heikki Leis / Vanemuine

«Faust» ei ole muidugi Eesti teatris ega ka Vanemuises uus nähtus. 1992. aastal Vanemuises etendatud «Fausti» lavastajaks oli Linnar Priimägi ise. Muuseas oli Priimägi toona ka lavateksti autor ja lavakunstnik. Praegu lavastab ta Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega Tudengiteatrite festivali jaoks «Faustist» inspireeritud nelja stseeni.

Kultuurikriitikut häiriv tähelepanek, et «uus pealekabajate laine on lahti läinud», võib olla seotud varasema Delfi uudisega, kus Priimäge süüdistati ettekandjaga ülbitsemises. Priimägi kurdab, et on täheldanud varemgi noortes teenindajates nõukogudeaegset mentaliteeti. Toonased teenindajad sundsid pahatihti kliente enda järel ootama ja tekitasid neis kohati lausa alaväärsustunnet.