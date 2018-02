39-aastane supermodell Carmen Kass jagab endast üliseksikat kaadrit

Another from latest @slimimag #Repost @poisedesign ・・・ When the ICONIC @kasscarmen wears @poisedesign PVC Glittery thigh highs for @slimimag issue6 - "Calendar Issue" in Lebanon January 2018 - With the ICONIC @kasscarmen from @silent_paris Photographer & creative Director @urivaldolopes styled by @fleurhuynhevans hair @quentinguyen makeup @laetitia_sireix casting by @ikki_casting @the_art_board Post prod @julien_dvlr AD @urivaldolopes Editor @slimi7 #poisedesign #slimimag #slimimagazine #carmenkass #lebanon #calendar #issue

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on Jan 23, 2018 at 1:45am PST