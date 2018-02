Video: Uma Thurman oleks 15 aastat tagasi «Kill Billi» võtetel võinud elu kaotada

47-aastase näitlejanna teatel leidis õnnetus aset 2002. aastal «Kill Bill» võtetel» Mehhikos, ta sai peapõrutuse, randmete ja põlvede vigastuse, teatab Daily Mail.

Uma Thurman sattus «Kill Bill» võtetel õnnetusse

Staar jagas eile sotsiaalmeedias võtteplatsil tehtud videot, mille teda on näha sõitmas metsavahelisel teel autoga vastu puud. Thurman selgitas, et Tarantino andis selle video talle ja ütles, et tal on selle õnnetuse kinnimätsimise ja mahavaikimise pärast kahju ning ta vabandab.

Uma Thurman ja Quentin Tarantino filmi «Kill Bill» võtetel

Tarantino sõnul oli ta valmis Thurmani abistama, et see vana juhtum, mida nüüd ahistamises ja vägistamises süüdistatav produtsent Harvey Weinstein aastaid varjas, pinnale tuleks. Weinstein ei soovinud «Kill Bill» filmide produtsendina, et nimetatud õnnetusjuhtum ja veel mõned samasugused juhtumid tema kui produtsendi ja ta produktsioonifirma mainet kahjustaks.

Uma Thurman ja Harvey Weinstein

«Uma ja mina rääkisime sellest, sest ta tahtis selle pärast aastaid avalikustada. Olin valmis pärast Uma New York Timesi artiklit lööki enda peale võtma,» lausus Tarantino.

Režisööri teatel sõitis ta ise ohtlikuks peetud teelõigu enne Thurmani läbi, näidates et see ei ole ohtlik, kuid ta eksis.

«Uma nägi, et see ei olnud ohtlik ja ta oli nõus ise roolis olema. Ta ei kasutanud dublanti. Uma usaldas mind, kuna mul läks sel lõigul sõit hästi, kuid tegelikult oli seal ohtlik,» lausus režissöör.

Uma Thurman filmi «Kill Bill» võtetel

Tarantino jätkas, et kaamerad pandi käima ja Thurman hakkas kiiresti autoga sõitma, kuid keegi ei osanud oodata, et ta vastu puud sõidab. Tegemist oli viletsa liivase kattega teega, millel sõita oli võrdlemisi ohtlik ning Thurmanil oli õnne, et ta vigastused raskemad ei olnud ja ta ei hukkunud.

Uma Thurman filmis «Kill Bill vol 2»

«Rõhutasin enne sõitu Umale, et tegemist on sirge teega ja tal tuleb masin vaid otse hoida. Kuid seal oli ka väike S-kurv, mis oli ohtlik ja see lennutas Uma teelt välja. Kuna Uma usaldas mind, siis on see minu elu suurimaid möödalaskimisi ja ma kahetsen, et panin ta midagi sellist tegema,» jätkas režissöör.

Uma Thurman ja Quentin Tarantino

Tarantino sõnul jäi see autoõnnetus nende kahe vahele mitmeks aastaks nagu «raske kivi», sest Thurman ei usaldanud teda enam.

Thurman teatas nüüd sotsiaalmeedias, et Quentin Tarantino andis talle juhtunust tehtud video ja ta vabandas, et sundis ta Winsteini käsul õnnetuse kohta vaikima.

«Quentin Tarantino teatas, et tal on selle tõttu väga kahju, kuid ta andis mulle video, millel on õnnetus näha ja ma sain selle avalikustada. Mul on Qunetini üle hea meele, et ta lõpuks julges sellega avalikusse tulla. Samas produtsent Weinstein käskis meil õnnestusest vaikida, kuna see oleks võinud ta mainet produtsendina kahjustada. Ta arvas, et see oleks kahjulik ka teistele «Kill Billi» produtsentidele,» teatas Thurman.